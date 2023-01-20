ВС России сбили два украинских Ми-8 и уничтожили более 220 военных ВСУ за сутки

Более 220 украинских военных уничтожили ВС России за сутки в зоне специальной военной операции. Кроме того, российские войска сбили два украинских военных вертолета Ми-8 в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО. Один Ми-8 поразила истребительная авиация ВКС РФ, а другой был сбит средствами ПВО.

Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 30 украинских военнослужащих. Также уничтожены боевая бронемашина, два пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30. Армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области.

На Донецком направлении за сутки уничтожены до 60 украинских военных, три боевые бронемашины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20. Кроме того, разбит склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ в районе Звановки в ДНР.

На Красно-Лиманском направлении – свыше 40 погибших военных ВСУ. Российские военные также поразили две БМП, четыре боевые бронемашины и гаубицу Д-20. В районе Красного Лимана в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери понесли подразделения 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка в ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронемашины, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, российские войска уничтожили ангар с вооружением и военной техникой украинской армии в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Также сообщается, что в районе Малой Токмачки Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На Херсонском направлении ВС России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артустановку М109 Paladin, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

По данным Минобороны, за сутки российские силы нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

Также за сутки уничтожены пять украинских беспилотников в Червонопоповке (ЛНР), Бердянске Запорожской области, а также в Кирилловке и Зеленом Гае в ДНР. Кроме того, средствами ПВО перехвачено шесть реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган» в Запорожской области.

С начала специальной военной операции, по информации ведомства, уничтожены 374 украинских самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотников, 401 зенитный ракетный комплекс ПВО, 7583 танка и других боевых бронемашин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, 8121 единица специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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