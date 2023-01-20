Глава Пентагона Ллойд Остин назвал переломной нынешнюю ситуацию в украинском конфликте. По его мнению, союзники должны сосредоточиться на поддержке Киева.

«Это переломный момент. Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас», – сказал министр перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США «Рамштайн» в Германии (цитата по РИА Новости).

Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что судьба Украины уже предрешена. Киевский режим не сможет сохранить территории в прежних границах, более того, делить земли будут «всем мировым сообществом».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Бывшее руководство Франции и ФРГ призналось, что Минские соглашения заключали ради отсрочки для Киева. Пока Россия и Донбасс ждали исполнения договоренностей, киевский режим вооружался и готовился к войне.

Москва, Наталья Рязанова

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