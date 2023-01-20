российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 13:50 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Глава Пентагона провозгласил «переломный момент» в ситуации на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин, фото: Официальный сайт Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал переломной нынешнюю ситуацию в украинском конфликте. По его мнению, союзники должны сосредоточиться на поддержке Киева.

«Это переломный момент. Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас», – сказал министр перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США «Рамштайн» в Германии (цитата по РИА Новости).

Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что судьба Украины уже предрешена. Киевский режим не сможет сохранить территории в прежних границах, более того, делить земли будут «всем мировым сообществом».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Бывшее руководство Франции и ФРГ призналось, что Минские соглашения заключали ради отсрочки для Киева. Пока Россия и Донбасс ждали исполнения договоренностей, киевский режим вооружался и готовился к войне.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Донбасс vs Киев, Европа, США,