Занятые выгодные рубежи и потери ВСУ: армия России наступает в Донбассе и Запорожье

Российские военнослужащие и добровольцы штурмовых отрядов в минувшие сутки продолжили успешное наступление на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине. В ходе наступления на Запорожском направлении российские военные заняли более выгодные позиции и рубежи, отметили в ведомстве. Суточные потери украинской армии на обоих направлениях превысили 160 человек.

Так, на Донецком направлении подразделения Южного военного и добровольцы штурмовых отрядов нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики. Кроме того, в районе Антоновки (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинской армии.

За сутки ВСУ потеряли на данном направлении более 80 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, две боевые бронемашины, пикап, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе Малиновки Запорожской области разбит склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Украинские военные несут потери и на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Так, на Красно-Лиманском направлении армейская авиация, артиллерия Центрального военного округа и бойцы ВДВ нанесли удары по подразделениям четырех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР, Серебрянское лесничество и Ямполовка в ДНР. Поражены силы 92-й механизированной бригады, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

За сутки на этом направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, БМП, пять боевых бронемашин, пикап, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

На Купянском направлении подразделения Западного военного округа нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Украинские силы потеряли свыше 50 украинских военнослужащих убитыми, автомобиль и пикап.

По информации Минобороны, российские авиация и артиллерия поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. А в районе населенного пункта Садовое Херсонской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.

Средства ПВО России сбили в районе Антоновки в ДНР украинский штурмовик Су-25, перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Запорожской области и уничтожили в зоне СВО 9 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотник, 401 комплекс ПВО, 7601 танк и другие боевые бронемашины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»