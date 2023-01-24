Зеленский назначил Кулебу замом главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 января, своим указом назначил на должность заместителя главы офиса президента бывшего руководителя военной администрации (ВГА) Киевской области Алексея Кулебу, – сообщают украинские СМИ.

В тексте указа, размещенного на сайте президента Украины, говорится: «Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины».

Напомним, что Кулеба покинул пост главы киевской ВГА одновременно с увольнением заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Накануне на Украине своих должностей лишились главы Днепропетровской и Сумской областей Валентин Резниченко и Дмитрий Живицкий. Кроме того, были уволены назначенные киевским режимом губернаторы временно оккупированных Украиной территорий Запорожской и Херсонской областей Александр Старуха и Ярослав Янушевич.

Киев, Иван Бабурин

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