Российские военные сорвали планы украинской армии начать наступление в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. ВСУ вынуждены подтягивать резервы для удержания линии фронта, добавил он.

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области», – рассказал Рогов РИА «Новости». По его словам, проведение наступления нужно было украинским войска для выхода к побережью Азовского моря.

Из-за провала наступления украинские силы перебрасывают подкрепление, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать запорожский фронт, отметил Рогов.

Ранее он сообщил, что ВС России в ходе наступательных действий отодвинули линию огня со стороны ВСУ от населенных пунктов в Запорожской области. Рогов рассказал, что российские военные скрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Он отметил, что боевые действия идут практически на всем участке соприкосновения в Запорожской области. Основные наступательные действия, по словам Рогова, сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Москва, Наталья Петрова

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