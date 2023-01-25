Ударили «Солнцепеком»: российские военные пресекли новую попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские войска сорвали новую попытку украинского десанта форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Сегодня в пять утра боевики ВСУ на пяти лодках попытались высадить десант на левом берегу Днепра. В результате боестолкновения три катера были потоплены на подходе, оставшаяся группа ликвидирована у села Корсунки Херсонской области», – написал Рогов.

Он уточнил, что по находившимся на правом берегу бронетехнике и украинским военным был нанесен удар артиллерией и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате поражено пять боевых бронемашин ВСУ, добавив Рогов.

Накануне в экстренных службах Херсонской области также сообщали о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Российские военнослужащие обнаружили скопление БМП и живой силы и ударили по ним. В итоге уничтожены три катера, шесть БМП и до 100 военных ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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