Минобороны РФ сообщило о продвижении российской армии на Запорожском направлении

Подразделения группировки войск «Восток» ВС России в ходе наступательных действий на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи, за сутки там уничтожено более 60 украинских военных, три танка, две боевые бронемашины, автомобиль и гаубица Д-20. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе СВО на Украине. В Херсонской области российские военные пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на левый берег Днепра, отметили в ведомстве.

«В районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра», – говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия ВС России поразили резервы ВСУ на правом берегу Днепра в районе Николаевки Херсонской области. Украинские потери составили 30 военнослужащих, три лодки и две БМП.

По информации Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск в минувшие сутки продолжили успешные наступательные действия на Донецком направлении. Удары по противнику нанесены в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа в ДНР. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожены и ранены до 60 украинских военнослужащих, разбиты бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

Российская армия также нанесла огневое поражение украинским подразделениям на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Под удары попали подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Масютовки, Купянска, Гряниковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Удары также нанесены по скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125-ой бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, Серебрянка и Ямполовка в ДНР. Также в Харьковской области и ЛНР пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

За сутки на Купянском направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили свыше 20 военнослужащих, две боевые бронемашины, а также четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze 2000, Krab производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика».

Всего за сутки российские войска нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Также сообщается, что ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в районе города Славянск в ДНР. Силы российской ПВО уничтожили украинский военный вертолет Ми-8 в Запорожской области. За сутки перехвачены четыре украинских беспилотника в ДНР и сбиты четыре реактивных снаряда системы HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.

Всего с начала проведения военной операции на Украине российская армия, как сообщает Минобороны, уничтожила 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотников, 402 комплекса ПВО, 7627 танков и других боевых бронемашин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единицу специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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