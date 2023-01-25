Депутат от партии Зеленского призвала Залужного срочно вывести военных с опасного участка фронта

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анастасия Ляшенко в среду, 25 января, заявила, что в одной из бригад ВСУ, воюющей на «опасном направлении, сложилась катастрофическая ситуация и ее необходимо срочно вывести», – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице в одной из соцсетей Ляшенко призвала главкома ВСУ Валерия Залужного вывести подразделение с линии фронта.

«Общалась с их (подразделения, – прим.ред.) руководством. Однако бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Сегодня встретилась с женами, матерями военнослужащих округа, которые сейчас на этом направлении. Ситуация катастрофическая и не для соцсетей».

Украинский нардеп также опубликовала фото своего обращения к главкому ВСУ с призывом «вывести 1** бригаду, в том числе 1** батальон с опасного направления в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат».

Кроме того, Ляшенко попросила украинского главкома Залужного «провести полный аудит в бригаде и проверку обеспечения всем необходимым оружием. Провести всем солдатам медицинскую комиссию, потому что они ее не проходили вообще. Выплатить боевые за декабрь 2022 года».

Киев, Иван Бабурин

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