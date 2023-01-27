Для нужд СВО: в России разрабатывают ударные дроны для атак в составе роя

На предприятиях «Ростеха» приступили к разработке разведывательно-ударных дронов для нужд военной операции на Украине, которые способны наносить удары по противнику в составе роя. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, такие малые тактические коптеры способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Также дроны смогут сбрасывать гранаты и атаковать в составе роя, уточнил Чемезов в интервью РИА «Новости».

Как отметил глава «Ростеха», применение беспилотников существенно изменило характер боевых действий, что отмечают и в Минобороны. «Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу», – добавил он.

По словам Чемезова, в зоне спецоперации «интенсивно и очень результативно» применяются ударные беспилотники-камикадзе «Ланцет» разработки концерна «Калашников». «Ланцеты» выполняют ударные и разведывательные задачи как на линии фронта, так и при удалении в тыл противника на 40-70 км.

Москва, Наталья Петрова

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