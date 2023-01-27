ВС России в Запорожье ведут разведку боем и захватили стратегическую инициативу – Рогов

Российская армия в Запорожской области ведет разведку боем и захватила стратегическую инициативу. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Как отметил Рогов, генеральное наступление российских военных в Запорожской области «еще впереди», сейчас идут «локальные маневры».

Ранее запорожский чиновник сообщил, что армия России сорвала планы ВСУ начать наступление в Запорожской области. По его словам, украинская армия вынуждена подтягивать резервы для удержания линии фронта. Рогов также сообщил, что ВС России в ходе наступательных действий отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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