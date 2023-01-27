Польша призвала отменить все лимиты на поставки оружия на Украину

Варшава призвала отменить все ограничения для поставок вооружений на Украину. Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что не нужно делать различий между оборонительным и наступательным оружием.

«Сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет», – приводят его слова «Известия».

Польша пригрозила Германии международной изоляцией в случае отказа отправить на Украину танки. Вместе с тем, Варшава потребовала от Брюсселя компенсировать ей расходы, связанные с передачей Киеву танков Leopard 2.

Варшава, Наталья Рязанова

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