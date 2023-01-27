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Пятница, 27 января 2023, 11:58 мск

Новости Конфликт на Украине

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Польша призвала отменить все лимиты на поставки оружия на Украину

Фото: pixabay.com

Варшава призвала отменить все ограничения для поставок вооружений на Украину. Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что не нужно делать различий между оборонительным и наступательным оружием.

«Сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет», – приводят его слова «Известия».

Польша пригрозила Германии международной изоляцией в случае отказа отправить на Украину танки. Вместе с тем, Варшава потребовала от Брюсселя компенсировать ей расходы, связанные с передачей Киеву танков Leopard 2.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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