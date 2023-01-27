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Пятница, 27 января 2023, 19:49 мск

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Зеленский: Поставки Abrams в августе – слишком поздно

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 января, заявил, что если США поставят на Украину танки Abrams в августе, – это будет слишком поздно, – сообщает телеканал SKY news.

Отвечая на вопрос журналистки «не будет ли слишком поздно то, что поставки танков из Америки могут затянуться до августа?» Зеленский сказал: «Слишком поздно. Но, я правда не знаю реальной ситуации на данный момент. Когда они будут, когда Америка даст нам «Абрамсы», я не знаю, я правда не знаю, когда танки придут из Европы».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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