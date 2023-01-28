Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало последние данные о ходе спецоперации на Украине. В частности, киевский режим потерял самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении было уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении ликвидировали более 50-ти боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Здесь ВСУ лишились 30 солдат, боевой машины пехоты, двух автомобилей, установки РСЗО «Град», самоходной артиллерийской установки «Пион», гаубицы «Гиацинт-Б», двух гаубиц «МСТА-Б», М-777, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжается наступление. «Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика»», – сообщили в Минобороны.

Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников, а также перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

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