В зоне СВО российские военные продолжают наступление на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщается в сводке, опубликованной Министерством обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику», – говорится в сообщении.

Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч». Кроме того, были уничтожены две артиллерийские системы М777, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжает наступление группировка войск «Восток». Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

На Херсонском направлении уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. На Купянском направлении ликвидированы до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация». На Красно-Лиманском направлении противник лишился 110-ти солдат, боевой машины пехоты, четырех бронированных машинх, самоходного орудия «Нона С» и боевой машины РСЗО «Град».

Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника, перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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