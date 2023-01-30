Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Российские средства сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. В небе над Коломыйчихой и Кременной в Луганской Народной Республике уничтожены два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Также ликвидированы четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM. Всего за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138 районах.

На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск уничтожила более 35 украинских боевиков, бронемашину около Тимковки и Кругляковки Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении артиллерия группировки войск «Центр» нанесла поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ под Новоегоровкой в ЛНР. Противник лишился 40 военнослужащих, четырех боевых бронемашин.

«Южная» группировка войск активно наступала на Донецком направлении и уничтожила более 70 украинских военных, танк, БМП, две боевые машины РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ггруппировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. ВСУ около Угледара в Донецкой Народной Республике и Успеновки Запорожской области за сутки лишились 25 человек, двух боевых бронемашин, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», одной гаубицы Д-20 и двух Д-30.

На Херсонском направлении уничтожена самоходка «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»