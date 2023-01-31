Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На Украине в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Сирены звучат во всех регионах, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Местные власти, сообщества отдельных городов и регионов в соцсетях просят жителей найти укрытия.

Ранее днем воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины. О прилетах, разрушениях или пострадавших не сообщалось.

26 января российские силы нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Минобороны РФ сообщило, что все цели были поражены. В результате были сорваны перевозки оружия и боеприпасов ВСУ в зону военных действий.

Киев, Наталья Рязанова

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