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Вторник, 31 января 2023, 16:24 мск

Новости Конфликт на Украине

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: freepik.com

На Украине в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Сирены звучат во всех регионах, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Местные власти, сообщества отдельных городов и регионов в соцсетях просят жителей найти укрытия.

Ранее днем воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины. О прилетах, разрушениях или пострадавших не сообщалось.

26 января российские силы нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Минобороны РФ сообщило, что все цели были поражены. В результате были сорваны перевозки оружия и боеприпасов ВСУ в зону военных действий.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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