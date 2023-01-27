«Все цели достигнуты»: Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по энергообъектам Украины

Минобороны России сообщило о нанесении 26 января массированного удара по энергетическим объектам Украины. В результате были сорваны перевозки оружия и боеприпасов ВСУ в зону военных действий, отметили в ведомстве.

«26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что все цели массированного удара были достигнуты – «все назначенные объекты поражены».

По данным Минобороны, «в результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО».

Кроме того, указали в ведомстве, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

ВС России наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности и военного управления Украины с 10 октября после теракта на Крымскому мосту, к организации которого, по информации ФСБ, причастны украинские спецслужбы.

Москва, Наталья Петрова

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