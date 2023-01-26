На Украине введены аварийные отключения из-за повреждения энергообъектов

На Украине введены аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетики. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, самая тяжелая ситуация сложилась в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

«Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях», – написал Галущенко в своих соцсетях. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, добавил он.

Ранее власти Киевской области сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

В Одесской области в результате взрывов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, сообщили в Одесской районной военной администрации. Там действуют экстренные отключения света. Такая ситуация может продлиться несколько дней, уточнили в украинской энергокомпании ДТЭК. Добавим, что после взрывов в Одессе возникли проблемы с водоснабжением. В городе будут работать мобильные бюветы.

Киев, Наталья Петрова

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