В Киеве гремят взрывы, под Одессой повреждены объекты критической инфраструктуры

Взрывы прогремели в двух районах Киева, один человек погиб, двое пострадали. В Одесской области в результате прилетов повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил взрыв в Днепровском районе Киева. Данных о пострадавших не было, но есть сообщение о пострадавших в результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева. Часть снаряда рухнула на нежилое здание, в результате один человек погиб, двое пострадали – их отвезли в больницу, пишет телеграм-канал «Киев оперативный».

«Против Киева было выпущено более 15 крылатых ракет, все цели сбиты», – заявили в киевской военной администрации. Комментариев о падении части ракеты пока нет.

Несколько прилетов зафиксировано в Одесской области. В итоге повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, сообщили в Одесской РВА.

Губернатор Винницкой области Сергей Борзов подтвердил прилеты на территории региона. Пострадавших нет. Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о прилете: взрывная волна повредила несколько домов, но никто не погиб.

Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать по всей территории Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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