Военные ВСУ регулярно переходят на российскую сторону, но эти случаи не афишируют, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Киеву удается удерживать войска на линии соприкосновения только благодаря жесткой системе принуждения.

«Случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», – сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

Киевский режим может «бросать на убой» тысячи насильно мобилизованных украинцев только благодаря отлаженной системе принуждения. Свою роль играет и пропаганда, «оболванивающая» военных и простых граждан.

«Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное – это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», – пояснил глава региона.

На Украине проводится новая волна мобилизации. Военное руководство получило задание «создать резервы» для замены военных с передовой. А те могли «восстанавливать силы в тылу после боевых действий», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен призвал украинских военных переходить на сторону России. Альтернативой он назвал гибель на боевых позициях или тюремные сроки за отказ «участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси-войне, которая уже проиграна», о чем написал в сервисе микроблогов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»