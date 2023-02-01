Матери и жены ВСУшников просят оставить пленных украинцев в России

Матери и жены пленных украинских военных в своих обращениях к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой просят оставить своих близких в России до завершения боевых действий. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

«Часто матери и жены в своих письмах ко мне просят оставить своих близких на территории России, чтобы их вновь не гнали воевать», – отметила Москалькова.

По ее словам, из обращений родственников пленных украинцев можно узнать, что по возвращении домой из плена военнослужащих ставят перед выбором – либо длительное лишение свободы, либо снова отправка в зону боевых действий.

Как отметила Москалькова, «такие двойные стандарты затягивают обменный процесс». Из-за этого десятки российских военных, среди которых есть и тяжело раненные, не могут вернуться домой, подчеркнула она.

По мнению омбудсмена, несправедливо отправлять на фронт людей, возвратившихся из плена. Она также выступила за активизацию обмена пленными, что «жизненно необходимо для военнопленных обеих сторон».

Москва, Наталья Петрова

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