В США открыли сбор средств на отправку на Украину механиков для ремонта техники

Группа бывших офицеров в США объявила сбор средств на отправку квалифицированных механиков на Украину. Им предстоит отремонтировать переданную Киеву западную технику, пишет Politico.

По данным издания, кое-что удается дотащить до польской территории, где починкой занимаются специалисты. Ремонт остальной побитой в боях техники проводится украинскими механиками. Время от времени они по телефону берут консультации у американских военных, находящихся на натовской базе в Польше.

Организаторы проекта Trident Support намерены отправить поближе к украинским огневым позициям 100-200 опытных механиков. Они уже собрали достаточно средств для отправки первой небольшой группы квалифицированных кадров в марте. С проектом связалась компания, готовая поставлять запчасти.

Пентагон признал проблемы с ремонтом переданной Украине артиллерии, поскольку ближайшие заводы находятся в Польше. Киев недоволен долгими срока ремонта и просит организовать ремонтные базы поближе к линии соприкосновения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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