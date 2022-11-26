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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 26 ноября 2022, 08:25 мск

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У США возникли проблемы с ремонтом артиллерии на Украине

У Пентагона возникли проблемы с ремонтом артиллерии, которая используется ВСУ. Ближайшие заводы находятся в Польше, из-за чего сроки восстановления гаубиц затягиваются. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц в Киеве и Вашингтоне.

Артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания. Поврежденное вооружение направляют на ремонт в Польшу. Однако Киев не согласен с таким положением дел и хотел бы локализовать ремонтные базы ближе к месту боев.

Из-за интенсивности применения орудия быстро выходят из строя. При этом ремонт артиллерии и ее возвращение в зону боевых действий затягиваются. В настоящее время, по данным издания, примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в состоянии, непригодном для эксплуатации.

Поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО. Так согласно последнему отчету о военной помощи США, Пентагон отправил Киеву 142 гаубицы M777, которых достаточно для оснащения примерно восьми батальонов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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