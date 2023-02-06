СМИ указали на проблемы с поставками танков на Украину

Западные страны столкнутся с серьезными проблемами в связи с отправкой на Украину танков. Для их обслуживания Киеву придется найти едва не больше людей, чем находятся сейчас на огневых позициях, пишет чешская Lidovky.

Первое, что придется решать западным спонсорам, это логистические вопросы. Найти в условиях секретности нужный транспорт и в нужном количестве может оказаться непросто.

«Придется подготовить большое количество бронетехники к отправке поездами, тягачами и грузовиками в сопровождении полиции. Причем все необходимо проделать в тайне. Внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – говорится в статье.

Издание отметило, что ни Западу, ни киевскому режиму за минувший год еще не приходилось решать проблему такого масштаба. Особенно с учетом количества людей, задействованных в процессе доставки.

«Можно ожидать, что организовывать все это будут даже больше людей, чем воюют на фронте», – допустило издание.

Киев назвал дату начала обучения украинских военных обращению с немецкими танками – 6 февраля. Берлин разрешил третьим странам передать Киеву танки Leopard-2. Переговоры о поставках запчастей, боеприпасов, возможностях и сроках ремонта и обслуживания продолжаются.

Москва, Наталья Рязанова

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