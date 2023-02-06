В офисе Зеленского выступили против любого перемирия с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против перемирия на Украине, в том числе временного, заявив, что оно приведет к новому этапу боевых действий. Он заявил, что «любая уступка» России будет означать капитуляцию.

«Любые уступки – это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет только к следующему этапу войны на Украине», – написал Подоляк в своем телеграм-канале. Он отметил, что 11 месяцев боевых действий показали, что «мы можем дать отпор и устоять».

Ранее Подоляк потребовал от союзников киевского режима немедленно отдать Украине все оружие, какое ей необходимо. «Украина должна получать все, что ей необходимо, именно тут и сейчас! Не в 2024-м или 2025-м», – заявил он на прошлой неделе.

Киев, Наталья Петрова

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