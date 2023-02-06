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Понедельник, 6 февраля 2023, 16:32 мск

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Российские войска за сутки уничтожили до 300 украинских военных

Армия России в минувшие сутки продолжила наносить удары по подразделениям ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Потери украинской армии на этих направлениях составили порядка 300 человек убитыми, сообщило Минобороны России.

Так, на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и теробороны в Харьковской области и в ЛНР. Уничтожено до 40 военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 100 военных ВСУ, БМП, две боевые бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Угледар (ДНР) и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, БМП, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки разбиты боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

ВС России за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах.

Кроме того, сообщается, что в Харьковской области уничтожены многоканальная радиолокационная станция наведения ЗРК С-300, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средства ПВО России сбили четыре украинских беспилотника и перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР и ДНР.

Минобороны также сегодня сообщило, что российские силы освободили село Николаевка в Донецкой народной республике. Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 90 военных убитыми за сутки.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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