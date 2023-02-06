Минобороны России сообщило об освобождении Николаевки в ДНР

Российские силы взяли под контроль село Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине. Николаевка находится к северу от города Соледара, об освобождении которого российским военным ведомством было объявлено 12 января.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две БМП, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.

Также российские военные разбили склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Константинополь в ДНР.

Напомним, Минобороны России 31 января сообщило, что российские силы освободили село Благодатное в Донецкой народной республике, расположенное к западу от Соледара.

Москва, Наталья Петрова

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