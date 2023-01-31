Минобороны РФ: российские подразделения освободили Благодатное под Соледаром

Российские силы в ходе успешного наступления на Донецком направлении взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике, расположенное к западу от Соледара. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине.

В ведомстве отметили, что населенный пункт Благодатное освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

За сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военных, самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, американская артиллерийская система М-777 и гаубица «МСТА-Б».

Кроме того, российские войска разбили два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районах Угледара и Катериновки в ДНР.

Украинские подразделения понесли потери еще на четырех направлениях в зоне СВО. Так, на Купянском направлении, по информации Минобороны, артиллерия «Западной» группировки войск поразила живую силу и технику подразделений двух бригад теробороны, за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении после удара артиллерии и тяжелых огнеметных систем по подразделениям двух бригад ВСУ ликвидированы более 60 украинских боевиков.

На Южно-Донецком направлении потери понесли две бригады ВСУ и теробороны в районах Угледара и населенного пункта Новополь в ДНР. На данном направлении за сутки уничтожены свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронемашины и два пикапа.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы разбиты две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах Михайловки и Змиевки Херсонской области.

ВС России за сутки нанесли поражение 84 артиллерийским подразделениям националистов, живой силе и военной технике в 126 районах.

Также сообщается, что силы ПВО России сбили украинский военный вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области, а также уничтожили пять беспилотников ВСУ в ЛНР и Херсонской области. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США в ДНР и Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО, по данным российского оборонного ведомства, российские военные уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и другие боевые бронемашины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8229 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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