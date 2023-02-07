Подразделения ВСУ расстреляли группу наемников из Польши в Угледаре, рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, украинские войска все чаще не ладят с польскими подразделениями.

«В ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились», – сказал эксперт в беседе с ТАСС.

О конфликтах между подразделениями ВСУ и польскими наемниками стало известно благодаря данным разведки, в том числе из радиоперехватов. Об этом также рассказывали задержанные под Угледаром в последние дни военнопленные, добавил Гагин.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим может «бросать на убой» тысячи насильно мобилизованных украинцев только благодаря отлаженной системе принуждения. Среди боевиков на стороне Киева процветают тотальное стукачество в СБУ, работают заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»