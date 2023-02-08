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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 8 февраля 2023, 09:40 мск

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Соратник Зеленского выступил за удары по угрожающим Украине объектам в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен уничтожить объекты на территории России, которые наносят ущерб стране.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», – сказал он, говоря об «определенных пунктах», которые находятся в России.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, <…>мы должны уничтожить эти объекты», – сказал Данилов в интервью Reuters, когда говорил об «определенных пунктах», которые находятся в РФ.

Ранее глава СНБО заявил, что украинские военные могут наносить удары по целям на территории России из произведенного на Украине оружия. Данилов заверил, что у Киева имеется подобное вооружение.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Киев не наносит удары по российской территории. Он уверяет, что переданное западными странами оружие Украине используется исключительно для обороны.

Ранее Подоляк пообещал удары по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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