Соратник Зеленского выступил за удары по угрожающим Украине объектам в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен уничтожить объекты на территории России, которые наносят ущерб стране.
«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», – сказал он, говоря об «определенных пунктах», которые находятся в России.
«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, <…>мы должны уничтожить эти объекты», – сказал Данилов в интервью Reuters, когда говорил об «определенных пунктах», которые находятся в РФ.
Ранее глава СНБО заявил, что украинские военные могут наносить удары по целям на территории России из произведенного на Украине оружия. Данилов заверил, что у Киева имеется подобное вооружение.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Киев не наносит удары по российской территории. Он уверяет, что переданное западными странами оружие Украине используется исключительно для обороны.
Ранее Подоляк пообещал удары по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.
Москва, Наталья Петрова
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