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Среда, 8 февраля 2023, 14:12 мск

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Киев накопил силы для контратаки в ЛНР – Пасечник

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал очень сложной ситуацию на линии фронта в ЛНР. По его словам, ВСУ накопили достаточно сил для проведения контратаки.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватова и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24». И отметил, что это крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения.

По словам Пасечника, украинские военные скапливают там достаточное количество резервов и сил, «чтобы контратаковать» и «вернуть утраченные территории». «Именно по этой причине ситуация там достаточно сложная», – резюмировал он.

Тем временем, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сегодня сообщил со ссылкой на собственные источники, что ВСУ потеряли за минувшие сутки порядка 200 человек на направлении Сватово – Кременная.

«Украинские боевики понесли потери в 14-й, 92-й, 25-й, 81-й, 95-й, бригадах ВФУ. Также в 103-й бригаде территориальной обороны до 30 человек пропало без вести», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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