В Минобороны РФ раскрыли детали удара по энергосистеме Украины

Вооруженные Силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар на энергообъектам Украины, снабжавшим энергией оборонные предприятия и транспорт. Все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», – говорится в сообщении министерства.
Для нанесения удара использовались беспилотники и оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, уточнили в МО РФ.
Накануне украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях оборудования на четырех теплоэлектростанциях. В «Укрэнерго» подтвердили возникновение «значительного» дефицита в энергосистеме страны.
Москва, Наталья Рязанова
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