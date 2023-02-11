российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 февраля 2023, 16:51 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Минобороны РФ раскрыли детали удара по энергосистеме Украины

Вооруженные Силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар на энергообъектам Украины, снабжавшим энергией оборонные предприятия и транспорт. Все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.

«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», – говорится в сообщении министерства.

Для нанесения удара использовались беспилотники и оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, уточнили в МО РФ.

Накануне украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях оборудования на четырех теплоэлектростанциях. В «Укрэнерго» подтвердили возникновение «значительного» дефицита в энергосистеме страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Донбасс, Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,