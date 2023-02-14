В КНР указали, что Россия достигла стратегических целей на Украине

Россия в целом достигла стратегических целей специальной военной операции, а Украина оказалась неспособной самостоятельно сохранить свою территорию, заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты. Сформирована стабильная линия фронта к востоку от Днепра», – сказал эксперт в беседе с Global Times.

Киевский режим оказался неспособным противостоять российским силам. «Киев на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО, абсолютно неспособен самостоятельно вести оборону», – отметил Люй Сян.

По его мнению, Запад слишком «преувеличивает стратегические амбиции» России. И накачка Украины дальнобойным вооружением может привести к смещению линии соприкосновения вглубь страны и эскалации конфликта. Тогда первый удар придется на Польшу и Румынию – членов НАТО, что поставит США в сложное положение при принятии дальнейших решений, предупредил эксперт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия продолжит теснить украинские силы до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность российских территорий. Чем более дальнобойное оружие получит от союзников Киев, тем дальше его придется отодвинуть.

Пекин, Наталья Рязанова

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