Министр обороны Великобритании разочаровал Зеленского

Правительство Великобритании не будет передавать киевскому режиму военные истребители. Об этом заявил в интервью британским СМИ министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес. По его словам, речь идет даже не о ближайших месяцах, а годах.

«Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители», – сказал Уоллес, слова которого разочарованно обсуждают в украинских СМИ.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Лондоне 8 февраля подписали совместную британско-украинскую декларацию о единстве и укреплении отношений между странами.

В тексте документа говорится, что Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО.

Киев, Светлана Антонова

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