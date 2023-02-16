Киев проверит, скольким пенсионерам и инвалидам можно отменить выплаты

Минфин Украины подготовил новую методику верификации пенсионных выплат. Специалисты проверят, законно ли пенсионеры и получателей пособий получают бюджетные деньги. Цель проверки – сократить траты бюджета, пишет «Страна».

По данным издания, один из пунктов проверки – проживание в стране. Минфин пока не уточнил, какое решение примут, если человека не окажется на территории, подконтрольной киевскому режиму, ведь миллионы украинцев уехали из страны в Европу.

Издание предположило, что выплаты могут отменить тем, кто уехал в Россию или проживает на освобожденных территориях. Также упоминается норма закона о том, что украинец имеет право на получении трудовой пенсии не зависимо от места проживания, если заработал пенсию на Украине.

В середине января Киев получил от Брюсселя первый транш в три миллиарда евро из программы макрофинансовой помощи. Общий объем пакета составит 18 млрд евро. В начале февраля Киев пообещал направить на социальные программы грант от США в размере шести миллиардов долларов.

Киев, Наталья Рязанова

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