Киевский режим получил от стран НАТО большое число разных вооружений, среди которых 1170 комплексов ПВО и 655 артиллерийских систем. Но большая часть этого оружия уже уничтожена, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

По данным СВР, с декабря 2021 года Киев также получил от западных союзников 440 танков, 1510 БМП, 9 800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 206 тыс. снарядов.

«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», – говорится в сообщении Службы разведки.

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Основными целями СВО были названы денацификация и демилитаризация Украины. Запад ответил на эти действия усилением санкционного давления и активизацией поставок вооружений на Украину.

Шведский политический обозреватель Ларс Берн заявил, что Россия фактически проводит демилитаризацию стран НАТО, которые истощают свои военные запасы помощью Украине. Эксперт назвал НАТО бумажным тигром, который продолжает сыпать угрозами, но в реальности лишился большей части своей мощи.

Москва, Наталья Рязанова

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