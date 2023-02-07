СМИ: Россия проводит демилитаризацию НАТО

Россия фактически проводит демилитаризацию стран НАТО, которые истощают свои военные запасы помощью Украине, считает шведский политический обозреватель, доктор технических наук Ларс Берн.

«Русские сказали, что проведут демилитаризацию Украины. Но знаете, чем они сейчас занимаются? Демилитаризацией НАТО! Некоторые западные страны уже опустошили свои арсеналы. У них не осталось никакой защиты», – сказал эксперт во время телеинтервью.

Берн назвал НАТО бумажным тигром, которому недостает военной мощи. При этом, большую часть запасов вооружения альянс уже лишился: они уничтожены на Украине. В то же время потери российских сил весьма скромные, поскольку главной задачей Москвы было сохранить людей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце января 2023 года призвал страны альянс как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов. Им уже пришлось заключать новые контракты с ВПК после массовых отправок вооружения на Украину.

Американский ВПК не способен обеспечить безопасность страны во время затяжной войны, признали в США. Военная промышленность работает в темпах мирного времени и не успевает восполнять запасы, потраченные на помощь Киеву. В частности, Украине передали столько ракет Javelin, сколько производят за семь лет.

Москва, Наталья Рязанова

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