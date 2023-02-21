В ВСУ понадеялись на открытие «второго фронта» против России после визита Байдена

Украинские военные, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит президента США Джо Байдена в Киев и надеются на открытие «второго фронта» против России. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Многие (бойцы ВСУ – прим. ред.) рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию», – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, офицеры украинской армии используют поездку Байдена в Киеву «для поднятия морального духа подчиненных».

Марочко также сообщил, что среди военных ВСУ ходят слухи, что к концу этой недели должно произойти «что-то серьезное».

Накануне Байден совершил необъявленный краткий визит в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленский. Президент США в ходе поездки анонсировал новый пакет военной помощи киевскому режиму в почти 500 млн долларов.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»