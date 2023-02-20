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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:26 мск

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Байден пообещал Киеву ракет и техники на полмиллиарда долларов

Фото: сайт президента Украины

Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он уточняет, что войдет в очередной пакет помощи киевскому режиму. Американский лидер пообещал технику и боеприпасы, а также пригрозил России новыми санкциями.

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок», – говорится в заявлении.

По данным агентства Reuters, новый пакет военной помощи оценивается в 500 млн долларов. В него войдут системы залпового огня «HIMARS», боеприпасы, противотанковые системы и радары. Официально об этом будет объявлено 21 февраля.

«И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее», – цитирует Байдена пресс-служба.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прилетел в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Визит был организован тайно из соображений безопасности.

Киев, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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