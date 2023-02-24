На Донецком направлении ВСУ потеряли 240 военнослужащих

Российские войска продолжают проведение спецоперации. За прошедшие сутки киевский режим потерял сотни военнослужащих на разных направления. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники по всей линии боевого соприкосновения. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Купянском направлении уничтожено более 60 украинских солдат, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении противник лишился 140 бойцов, трех бронированных машин, трех автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», а также гаубиц «Мста-Б», Д-20 и Д-30. «Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ», – рассказали в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Krab», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении ликвидированы за сутки более 40 солдат ВСУ, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30.

Средствами ПВО за сутки сбито четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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