Порядка 2 500 польских наемников погибли в конфликте на Украине, сообщил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

По его данным, на стороне киевского режима сражаются 20 тыс. польских военнослужащих. При этом, корпус Польши в составе ВСУ уже потерял около 2 500 наёмников, умерших «не на родине, а на Украине», рассказал Макгрегор в интервью The Jimmy Dore Show.

Подразделения ВСУ конфликтуют с польскими наемниками. В начале февраля украинские боевики расстреляли группу наемников из Польши в Угледаре, рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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