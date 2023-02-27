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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 27 февраля 2023, 10:56 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Экс-сотрудник Пентагона заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников на Украине

Порядка 2 500 польских наемников погибли в конфликте на Украине, сообщил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

По его данным, на стороне киевского режима сражаются 20 тыс. польских военнослужащих. При этом, корпус Польши в составе ВСУ уже потерял около 2 500 наёмников, умерших «не на родине, а на Украине», рассказал Макгрегор в интервью The Jimmy Dore Show.

Подразделения ВСУ конфликтуют с польскими наемниками. В начале февраля украинские боевики расстреляли группу наемников из Польши в Угледаре, рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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