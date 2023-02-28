Наемник из США после года в ВСУ перешел на сторону России

Американский наёмник Джон Макинтайр перешёл на сторону России, год отслужив в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». Он рассказал, что украинские боевики используют мирных жителей для фейковых новостей, а в расправе над российскими военнопленными участвуют наемники из Португалии, Франции и Аргентины.

Макинтайр изначально планировал перейти на сторону российских сил после того, как соберет достаточно данных о ВСУ. Он передал военным ВС РФ документы, разведданные и карты. Американец сообщил, что все украинские боевики используют нацистскую символику и приветствия и открыто называют себя нацистами. Так же ведут себя наемники из Хорватии или Чехии.

«Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих взглядов. Я сказал, что приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты», – рассказал Макинтайр телеканалу RT.

В пытках и расправе над российскими военнопленными участвовали боевики запрещенной в РФ организации «Азов», нацбата «Карпатская Сечь», наёмники из Португалии, Франции и Аргентины, рассказал американец. По его словам, ВСУ преследуют сразу две цели, прикрываясь мирными гражданами: защитить себя и создать фейковые новости.

«На второй день после моего приезда мы были во Львове. Находились в подвале школы. Над нами разместили группу людей – цыган. А солдат – внизу. Чтобы, если ударят по школе, выглядело так, будто разбомбили пристанище беженцев. Так же действовали в Донецке, в Харькове», – сказал он.

Киевский режим пополняет ряды военных иностранными наемниками, которых привозят в пункты постоянной дислокации подразделений ВСУ в Харькове и области на гражданских автобусах с европейскими номерами.

Москва, Наталья Рязанова

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