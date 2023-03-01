Пентагон: Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое оружие

Украине нужно начать самостоятельно оплачивать поставляемое оружие. Такую позицию озвучила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

«У них (Киева – прим. ред.) в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства», – заявила представитель Пентагона, чьи слова цитирует ТАСС.

По ее мнению, Вашингтону необходимо «добиться того, чтобы они (украинские власти – прим. ред.) начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки».

Заявление Уолландер прозвучало в ответ на слова конгрессмена Майка Гарсии, заявившего, что для американских налогоплательщиков будет очень значимой способность Украины закупать вооружение самостоятельно.

Ранее издание The Hill сообщило, что общие расходы США на оказание помощи Украине достигли $77,5 млрд. Из них $29,3 млрд – прямая военная помощью Вашингтона с начала российской спецоперации.

Вашингтон, Наталья Петрова

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