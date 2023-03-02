Армия России за сутки уничтожила свыше 640 украинских боевиков и три склада боеприпасов

Российские военные за сутки уничтожили свыше 640 украинских военных в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации. ВСУ понесли потери на всех направлениях боевых действий. Кроме того, разбиты три склада боеприпасов украинской армии в Харьковской, Херсонской областях и в районе Авдеевки Донецкой народной республики. Также под Авдеевкой уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск нанесено поражение украинским подразделениям в районах Новоселовского Луганской народной республики, Масютовки и Ольшаны Харьковской области. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах Ямполовки Донецкой народной республики, Невского, Червонопоповки и Кузьмино Луганской народной республики. Потери украинских военных до 160 человек убитыми, семь боевых бронемашин и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 военных ВСУ, шесть БМП, три боевые бронемашины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях под удары оперативно-тактической авиацией и артиллерии группировки войск «Восток» попали подразделениям ВСУ в районах Угледара Донецкой народной республики, Малой Токмачки и Каменского Запорожской области. В обще сложности украинские силы потеряли на этих направлениях до 80 военнослужащих, один танк, две боевые бронемашины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б».

Всего за сутки ВС России нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.

В районе Краматорска в ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а в городе Никополь Днепропетровской области поражен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

Кроме того, российские военные летчики и силы ПВО РФ сбили два украинских военных самолета Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР и Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны России, уничтожены: 393 самолета, 212 вертолетов, 3295 беспилотников, 407 зенитных ракетных комплексов, 8105 танков и других боевых бронемашин, 1045 боевых машин РСЗО, 4247 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8665 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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