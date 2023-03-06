Марочко: некачественные снаряды союзников взорвались на позициях ВСУ

Снаряды с иностранном маркировкой сдетонировали на позициях украинских сил под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. Взрыв некачественного боеприпаса привел к гибели двух человек, рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Во время боевой стрельбы из РСЗО БМ-21 «Град» снаряд с иностранной маркировкой застрял в устройстве и взорвался.

«Один из снарядов застрял в направляющей, сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», – приводит слова Марочко ТАСС.

В результате двое военных погибли, восемь получили различные ранения, а установка БМ-21 «Град» полностью уничтожена. Одна такая установка способна одним залпом поразить территорию площадью до тысячи квадратных метров.

В Киеве признали дефицит артиллерийских установок и снарядов к ним, а также другого вооружения. Брюссель призвал страны Евросоюза собрать миллиард евро на закупку боеприпасов для Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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