Гагин: российские силы контролируют половину Артемовска

Российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска (украинское название Бахмут), заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Украинские боевики мелкими группами бегут из города, но Киев собирает резерв для отправки на линию огня, добавил он.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска. Учитывая потери украинских вооруженных сил, ежедневно это сотни человек, то удерживать город не очень правильно, на мой взгляд, и у них достаточно невыгодная сейчас ситуация», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что идет «хаотичное отступление»: бойцы ВСУ бегут из города небольшими группами. Они передвигаются по проселочным дорогам, поскольку российские войска взяли «под огневой контроль» асфальтированные дороги.

Гагин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский называл Артемовск «городом-крепостью, потеря которого будет потерей фронта в принципе». Поэтому киевский режим готовит резерв.

«Из города-крепости получилась просто вот «бахмутская мясорубка». Тем не менее они готовят новые резервы, сейчас новый батальон перевели туда. Но вопрос: как они перебросят его туда по дорогам, которые контролируются нашей артиллерией?», – сказал советник.

Президент Зеленский 6 марта заявил о единогласной поддержке его предложения усилить оборону Артемовска. Генералы Сырский и Залужный согласились, что нужно «не отходить и усиливаться».

Москва, Наталья Рязанова

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