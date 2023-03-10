ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

Украинские войска потеряли тяжелый истребитель Су-27 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении спецоперации.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ несут потери по всем направлениям как в виде убитых и раненых солдат, так и техники. За сутки в боях уничтожены более 300 украинских военнослужащих, 14 автомобилей и пикапов, семь бронированных машин, один танк, четыре гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна артиллерийская система М777.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300»», – добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО сбиты семь беспилотников и перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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