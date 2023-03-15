Группировка войск «Центр» уничтожила 235 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне СВО. Так за минувшие сутки были уничтожены более 500 украинских военнослужащих, несколько броневиков, гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наиболее активные бои идут на Красно-Лиманском направлении, где действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника. Здесь ВСУ потеряли 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20, две САУ «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийскую систему М777.

На Купянском направлении действует «Западная» группировка войск. «Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки потери противника составили до 160-ти солдат, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«Кроме того, уничтожены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США», – добавили в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях киевских режим потерял до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и САУ «Акация».

В воздухе истребители ВКС сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а ПВО перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», а также семь украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»