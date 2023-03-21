ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-25

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении самолета Су-25 воздушных сил Украины в небе над Донецкой народной республикой.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах.

На Купянском направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20. На Красно-Лиманском противник потерял до 95-ти солдат, два броневика, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20», – добавили в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском, где действует группировка войск «Восток», ВСУ потеряли более 30-ти военных, два пикапа, а также гаубицу Д-30. На Херсонском направлении уничтожено свыше 40-ка украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США.

Средства ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник, а также перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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