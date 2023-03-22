США предложили Словакии вертолеты вместо готовых для Украины истребителей

США готовы восполнить воздушный парк Словакии вертолетами Viper вместо истребителей МиГ-29, которые планируется передать Украине. Предметом договора могут стать не только воздушные машины, но и обучение пилотов, боеприпасы, сообщил и. о. министра обороны Словакии Ярослав Надь.

«Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США», – цитируют политика «Известия».

Ранее правительство Словакии отложило вопрос отправки истребителей на Украину. Но 18 марта в Братиславе все же одобрили передачу 13 самолетов Киеву.

Киев попросил страны НАТО создать «авиационную коалицию» по аналогии с «танковой», чтобы собрать для Украины военные самолеты. Киевский режим особенно хочет получить современные истребители четвертого поколения.

Братислава, Наталья Рязанова

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